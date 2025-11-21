Это происходит несмотря на то, что украинские и европейские партнеры на начальном этапе почти не были привлечены, рассказали собеседники издания. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал CNN.
Актуально Писали, как будто через "переводчик": The Guardian обнаружил русизмы в мирном плане США
Как Трамп планирует положить конец войне в Украине до 2026 года?
После достижения перемирия в Газе вопрос прекращения войны в Украине снова стал приоритетом для президента Дональда Трампа. По данным источников издания, он стремится максимально ускорить этот процесс и хочет видеть соглашение между Киевом и Москвой уже до конца 2025 года.
Затяжная война, приближающаяся к четвертому году, вызывает раздражение Трампа, который всеми силами стремится продемонстрировать свои дипломатические успехи.
В СNN говорят, что США уже рассматривают возможность привлечения тех же посредников, таких как Катар и Турция, которые помогали в переговорах по Газе. Проект мирной рамки, представленный в этот четверг, отражает включает положения, на которых настаивает Россия и которые Украина ранее отвергала.
В частности, документ содержит идеи о территориальных уступках, ограничение численности украинских ВСУ и закрепление в Конституции отказа от вступления в НАТО. По проекту, реализацию мирного соглашения должен был бы контролировать "Мирный совет" под председательством Дональда Трампа.
Проект активно готовили Стив Уиткофф и руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Это обеспокоило европейских партнеров, которые не были проинформированы о содержании предложений и считают, что Украина должна быть привлечена ко всем переговорам.
Определенное успокоение принесло заявление госсекретаря Марко Рубио, который отметил, что процесс еще не приблизился к финальному документу.
Зато Россия публично отрицает участие в работе над планом. Дмитрий Песков заявил, что якобы "никаких консультаций не ведется".
Что говорят в Украине относительно плана мирного соглашения?
Владимир Зеленский обратился к украинцам, объяснив, что страна стоит перед чрезвычайно сложным выбором.
Президент признал, что США оказывают давление на Украину, чтобы она согласилась на предложенный мирный план.
Несмотря на все, он отметил, что в любых переговорах приоритетом должен оставаться национальный интерес Украины. Киев не планирует делать громких заявлений, а будет спокойно и конструктивно работать с США и другими партнерами.
Со своей стороны европейские лидеры поддержали президента Зеленского и не согласились с основными положениями плана США по завершению войны в Украине.