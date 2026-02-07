Втім, Україна залишається при своїх принципах. Про це повідомив президент Зеленський під час спілкування з журналістами.

Дивіться також Дещо може статися, – Трамп заінтригував світ після перемовин в Абу-Дабі

Що сказав Зеленський про територіальне питання?

Зеленський зауважив, що "складні питання залишились складними", а Україна вкотре наголосила на своїй позиції щодо Донбасу.

"Стоїмо, де стоїмо" – це найсправедливіша та найбільш надійна на сьогодні модель для припинення вогню, на наш погляд,

– сказав президент.

Він також нагадав, що від ідеї вільної економічної зони Україна ніколи не була в захваті. Як і Росія, яка вимагає виходу української армії з Донеччини.

Окрім того, Володимир Зеленський вкотре зазначив, що будь-які територіальні питання повинні вирішуватися лише на рівні президентів.

"Вперше сторони обговорили, що найскладніші питання напевно можуть бути винесені на тристоронню зустріч лідерів. Напевно. Але для цього потрібні якісь підготовчі елементи. Важливо, що обговорення такого формату присутнє у діалозі", – також розповів президент.

Інші заяви Зеленського