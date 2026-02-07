Про це розповів президент Зеленський під час спілкування з журналістами.
Що відомо про пропозицію енергетичного перемир'я від США?
Україна одразу погодилася на пропозицію енергетичного перемир'я. Але цього не зробила Росія.
Америка запропонувала обом сторонам знову підтримати ініціативу з деескалації президента Сполучених Штатів щодо енергетики. Україна підтвердила, Росія поки що ні,
– сказав президент.
Він також зазначив, що зазвичай російська сторона відповідає на такі ініціативи лише після повернення до Росії.
Росія завдала масованого удару по Україні
Схоже, росіяни дали відповідь на пропозицію США у свій традиційний спосіб. У ніч на 7 лютого вони знову атакували енергетику України.
У низці областей є руйнування. Наприклад, на Рівненщині пошкоджено житлові будинки та критичну інфраструктуру, поранено 2 людей. На Львівщині Росія теж пошкодила об'єкти критичної енергетичної інфраструктури та житловий будинок.
Загалом енергетика була атакована у 8 областях. Зокрема, під обстрілом були високовольтні підстанції та магістральні повітряні лінії електропередач напругою 750 і 330 кВ. Також удари припали по об'єктах генерації – Бурштинській та Добротвірській теплоелектростанціях.