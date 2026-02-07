Про це повідомили на офіційному каналі ДТЕК
Дивіться також Росіяни вночі атакували Яготин на Київщині: сталася пожежа на території складу
Не перше влучання по ТЕС ДТЕК
У найбільшій енергетичній компанії України зазначили, що внаслідок атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанцій. Ворог цілиться туди вже не вперше.
Це десята масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025. А загалом з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК росіяни атакували понад 220 разів,
– написали у ДТЕК.
Дуже складну ситуацію в енергетиці підтвердив міністр Денис Шмигаль. За його словами, ворог бив по високовольтних підстанціях і магістральних повітряних лініях електропередач напругою 750 і 330 кВ. Саме вони є основно національної енергомережі. В Укренерго звернулися за аварійною допомогою до Польщі.
Зверніть увагу! По всій Україні діють 4,5 – 5 черг аварійних відключень світла. У північних і східних регіонах запровадили посилені режими обмежень електропостачання.
Що відомо про наслідки удару Росії?
- Під час масштабного обстрілу ворог вдарив по об'єктах генерації на Івано-Франківщині – Бурштинська ТЕС та Львівщині – Добротвірська ТЕС. Виникли аварійні відключення світла на заході. Персонал здійснив розвантаження енергоблоків атомних електростанцій з метою безпеки.
- Вночі 3 лютого вибухи пролунали на Рівненщині. Над містом і областю кружляли дрони. Відомо про ураження житлових будинків і критичної інфраструктури. Двоє людей поранені.
- Гучно було на Вінниччині. Через область летіли ударні дрони, крилаті ракети, а також, ймовірно, ракета "Циркон". Моніторингові канали написали, що "Циркон" зник на Вінниччині".