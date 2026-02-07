Про це повідомили на офіційному каналі ДТЕК

Не перше влучання по ТЕС ДТЕК

У найбільшій енергетичній компанії України зазначили, що внаслідок атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанцій. Ворог цілиться туди вже не вперше.

Це десята масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025. А загалом з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК росіяни атакували понад 220 разів,

– написали у ДТЕК.

Дуже складну ситуацію в енергетиці підтвердив міністр Денис Шмигаль. За його словами, ворог бив по високовольтних підстанціях і магістральних повітряних лініях електропередач напругою 750 і 330 кВ. Саме вони є основно національної енергомережі. В Укренерго звернулися за аварійною допомогою до Польщі.

Зверніть увагу! По всій Україні діють 4,5 – 5 черг аварійних відключень світла. У північних і східних регіонах запровадили посилені режими обмежень електропостачання.

Що відомо про наслідки удару Росії?