Що відомо про вибухи у Рівному?

Повітряну тривогу на Рівненщині оголосили ще о 3:12 через безпілотну та ракетну атаку на Україну.

Зокрема, монітори неодноразово писали про рух ударних БпЛА через область.

О 6:46 Повітряні сили попереджали про БпЛА курсом на Рівне.

Після цього, о 6:55, місцеві ЗМІ повідомили про вибухи.

Про наслідки вибухів у Рівному наразі не повідомляється.

