Проте це передбачає, що зону не контролюватиме жодна зі сторін. Про це повідомили в The New York Times.

Що передбачає демілітаризована зона?

Поінформовані джерела ЗМІ повідомили, що сторони під час зустрічі намагалися знайти рішення щодо контролю над Донбасом. Це питання залишається однією з головних перешкод на шляху до мирної угоди.

Україна відмовилась від виведення військ в односторонньому порядку, оскільки це може загрожувати новою агресією з боку Росії. Київ також наполягає на гарантіях безпеки.

За словами джерел видання, відтак обговорювалася ідея створення демілітаризованої зони на Донеччині, яку не контролюватиме жодна зі сторін.

Це відроджує пропозицію, яка була включена до попередніх мирних планів, зокрема до 28-пунктного плану, запропонованого адміністрацією Трампа в листопаді,

– йдеться в матеріалі.

Щоб зробити ідею легшою для ухвалення, сторони також говорили про можливість створення зони вільної торгівлі в межах демілітаризованої території.

Втім, на думку видання, інвестиційні можливості регіону наразі обмежені.

Більшість промислових підприємств у цьому районі перебувають у руїнах, працює лише одна вугільна шахта. Ризик того, що конфлікт знову розгорнеться, існуватиме роками,

– стверджують журналісти.

