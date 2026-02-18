Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму вечірньому звернені.

Чи вдалось досягнути прогресу на перемовинах у Женеві?

За словами лідера держави, Україна зацікавлена у встановлені справедливого миру, втім наразі результат перемовин у Женеві не є достатнім.

Сьогодні під час зустрічі у Швейцарії військові детально та серйозно обговорювали ключові питання. Щодо чутливих політичних тем, можливих компромісів сторін та можливої зустрічі лідерів України та Росії рішення ще не прийняті та потребують подальшого опрацювання.

Володимир Зеленський висловив сподівання на результати наступної тристоронньої зустрічі у рамках мирного врегулювання війни в Україні.

Зеленський наголосив, що участь європейських країн є важливою та необхідною для встановлення справедливого миру.

Важливо, що були присутні європейці – Франція, Британія, Німеччина, Італія, Швейцарія як приймаюча сторона. Саме ми в Україні завжди просуваємо позицію, що Європа повинна бути учасницею процесу,

– додав президент.

Водночас Зеленський вчергове висловив подяку президенту США та американській команді за розуміння та підтримку позиції України у мирних перемовинах.

Чи обговорювалось питання обміну полоненими на зустрічі в Женеві?

Зеленський зауважив, що під час зустрічей у Женеві українська сторона порушувала питання гуманітарного треку, ідеться про обміни військовополоненими та звільнення цивільних. За його словами, Україна ретельно контролює це питання.

Ми по кожній людині шукаємо інформацію та завжди працюємо на те, щоб повернути своїх – повернути українців додому. Кожен обмін має значення,

– наголосив президент.

Водночас глава держави відзначив внесок українських військових на фронті, які регулярно поповнюють обмінний фонд, створюючи умови для результатів у гуманітарному напрямку та зміцненні дипломатичних позицій країни.

Про які результати перемовин наразі відомо?