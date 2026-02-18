За словами президента України, "напрацювання є", але поки що позиції різні, бо "перемовини були непрості". Про це повідомив Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.

Чи був прогрес у переговорах?

Зеленський повідомив, що питання території та ЗАЕС "дуже чутливі", і це не є секретом. Він додав, що по поверненню команди, буде більше конкретних деталей.

Що стосується політичної складової, це всі чутливі питання, про які ви знаєте. Схід, станція, всі чутливі питання. Також по поверненню буде більш ширша доповідь,

– сказав Зеленський.

Він також зазначив, що певний прогрес був в політичному напрямку, але делегація не може повідомити телефоном всю наявну інформацію.

Після повернення української делегації з переговорів, з’явиться більше інформації щодо результатів. Зеленський додав, що відбудуться додаткові контакти з європейськими партнерами, адже для України важливою є ширша участь Європи в процесі.

