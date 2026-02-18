Про це він повідомив під час спілкування з журналістами.

Про що вдалося домовитися на зустрічі?

Українська делегація відзвітувала главі держави про перебіг переговорного процесу. Основними напрямками, які обговорювалися на зустрічі, стосувалися військових й політичних питань.

У цьому аспекті, як зазначив Зеленський, усі три сторони були конструктивними.

За його словами, військові добре розуміють, як організувати ефективний моніторинг припинення вогню та завершення війни за умови наявності політичної волі з обох сторін.

Фактично, переговорники вже досягли домовленостей майже з усіх ключових питань. Зеленський також додав, що моніторинг припинення вогню точно відбуватиметься за обов'язкової участі американської сторони.

Щодо політичної частини перемовин президент зізнався, що "не почув такого прогресу" порівняно з військовим аспектом. Мовиться про чутливі теми, зокрема питання Сходу, ЗАЕС, інші делікатні моменти.

Але знов таки підкреслюю, моя група сказала, що вони не можуть по телефону все мені доповісти. Хочуть, не можуть поки що. І по поверненню буде більше розуміння,

– уточнив президент.

Зеленський поспілкувався з українською делегацією на переговорах: дивіться відео

Водночас глава держави висловив вдячність американцям, а також швейцарській стороні за організацію та сприяння у проведенні зустрічей. Він додав, що Україна продовжуватиме контактувати й з європейськими колегами.

За його словами, пріоритет України полягає в надійних гарантіях безпеки. Тож команда продовжує роботу заради наближення реального миру

