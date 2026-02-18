На ці дві події у розмові з 24 Каналом звернув увагу політтехнолог Михайло Шейтельман, наголосивши, що Росія займається у такий спосіб посиленням ескалації та робить це якраз пі час переговорного процесу, а на передодні зустрічі у Женеві завдала масованого удару по Україні.

На переговори в Женеві прибули європейці

Беручи до уваги поведінку Кремля, зі слів політтехнолога, мало хто на Заході, окрім Трампа, дійсно вірить у прагнення російської сторони вести переговори предметно. Аналізуючи заяву Патрушева, Шейтельман наголосив, що він озвучує нереалістичні речі, бо Росія не зможе затримувати європейські кораблі.

Тристороння зустріч 17 лютого у Женеві тривала майже чотири години. Цього разу приїхали європейці, що не сподобалося російській делегації. Як би Москва не намагалася відкинути Європу з переговорного треку, їй це не вдається. Європейські країни пильно стежать за процесом.

До відома! Секретар РНБО та голова української переговорної групи Умєров повідомив, що провів окрему зустріч із представниками США, Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії, Швейцарії. Сторони обговорили підсумки раунду переговорів від 17 лютого. Він наголосив на необхідності координації дій між Україною, США і Європою й запевнив, що є розуміння спільної відповідальності за кінцевий результат.

Цього разу російську переговорну групу очолював знову Мединський, помічник очільника Кремля і як його представляють в Росії – доктор історичних наук (минулого разу в ній здебільшого були представлені військові та розвідники, а Мединський в Абу-Дабі присутній не був). У Швейцарії політична підгрупа швидше завершила свою роботу, а от військова засідала довше.

"Після Абу-Дабі нам розповідали, що тоді обговорювали можливість КПП для гуманітарного переходу жителів окупованих територій на неокуповані або як теоретично розділити Запорізьку АЕС. А про що вони зараз розмовляють та ще й з Мединським? Невже дійсно про викладання російської мови в Україні чи навпаки української в Росії? Мені складно це уявити. Цей переговорний процес ні про що", – вважає політтехнолог.

Як підсумував Шейтельман, між українською та російською сторонами наразі немає точок дотику з головних питань. Тому зараз ймовірно обговорюються інші, другорядні. Сумнівів у досягненні вагомих результатів під час нинішнього раунду переговорів додає й те, що Кремль повернув очолювати свою делегацію Мединського, якого, до слова, радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк назвав "анекдотичним персонажем".

Нагадаємо! Радник керівника ОПУ Подоляк вважає, що Мединський – не про переговори, а про перетворення цього процесу в шоу своїми розповідями власного бачення історії. У свій час він озвучував, що Росія не відповідатиме за борги Радянського Союзу, при цьому все, що вона отримала від нього, у тому числі землі, по праву вважає своїм.

