Про це у розмові з 24 Каналом сказав колишній співробітник СБУ Іван Ступак, пояснивши, які нові вимоги можуть висунути росіяни щодо українських територій. Нагадаємо, що напередодні перемовин речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що у Женеві російська делегація має обговорити ширше коло питань, зокрема, головні, що стосуються територій.

До теми Україна та США погодилися, що можливу угоду щодо війни винесуть на референдум, – Axios

Які нові умови може висунути Росія на переговорах?

Ступак зазначив, що Росія, імовірно, вимагатиме, щоб Україна не просто вийшла з власних територій, але й щоб вони були визнані російськими. З боку Москви це зрозумілий намір, адже навіщо тоді вони воювали за ці території, якщо їх не визнають їхніми.

Важко сказати, що буде першим в цьому ланцюжку, але якщо територія визнана російською, тоді вона вже не є українською. І Кремль, імовірно, також наполягатиме на тому, щоб Україна позбулася цих територій, зазначив це в Конституції. Для Росії це також ключ щодо скасування санкцій,

– припустив ексспівробітник СБУ.

Відповідно, якщо території визнані російськими і не є українськими, то немає і предмета сперечання. Тоді, як зауважив Ступак, санкції, які були накладені на Росію, мають бути зняті. Якщо не всі обмеження, то принаймні їхня левова частина. За логікою росіян, за що накладати на них санкції, якщо Україна, мовляв, сама визнала території російськими.

Зверніть увагу! Росіяни неодноразово наголошували про необхідність надання їм гарантій безпеки. Зокрема заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко заявляв, що мирна угода з Україною має включати гарантії безпеки для Росії. Він вважає, що європейські лідери в цьому питанні ігнорують російські інтереси. Однак без гарантування безпеки Росії мирна угода неможлива.

"Також Росія хоче гарантій безпеки для себе, і це дивно і зухвало. Якими вони мають бути? Україна не вступала в НАТО. У який спосіб Росія хоче зафіксувати, що вона не стане членом Альянсу – у спільному документі, який підпишуть 32 країни-члени? А Путін потім покладе його десь Ермітажі під скло і скаже, що змусив НАТО підкоритися і Україна ніколи не буде членом Альянсу?" – наголосив він.

Так само гарантіями безпеки для себе, як відзначив ексспівробітник СБУ, Росія може бачити лімітацію українського озброєння з накладенням обмеження на виробництво Україною озброєння з радіусом дії понад 30 кілометрів. Або обмеження української армії до кількості 80 тисяч військових. Однак тоді, хто здійснюватиме контроль за дотриманням цих обмежень?

Напевно Росія розраховує на те, що залишить це право за собою. Так само як і контроль за проведенням виборів в Україні. Це найідеальніший сценарій Москви,

– зауважив Іван Ступак.

Тому, на його думку, якщо Росія висуне такі умови, то домовлятися з нею немає про що на цьому етапі.

Як проходять переговори в Женеві?