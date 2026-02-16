На перемовинах у Женеві сторони обговорюватимуть ширший спектр питань порівняно з Абу-Дабі. Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков.

Про що Україна, Росія та США говоритимуть у Женеві?

За словами російського чиновника, на зустрічі також порушать питання територій.

Пєсков окремо уточнив, що Володимир Мединський залишається головою делегації Росії на переговорах щодо України.

У раундах в Абу-Дабі він не брав участі, бо там нібито йшлося про питання безпеки.

Речник Путіна зазначив, що делегація Росії на майбутніх переговорах у Женеві буде розширена. Окрім Мединського, в них братимуть участь заступник глави МЗС Галузін, глава ГРУ Ігор Костюков та інші.

Кирило Дмитрієв теж братиме участь у переговорах у Женеві, але він працює окремим треком.

Пєсков наголосив, що російський диктатор перебуває у постійному контакті з переговорниками по Україні. Він дав делегації детальні інструкції перед вильотом на переговори до Женеви.

Що відомо про перебіг мирних переговорів?