На перемовинах у Женеві сторони обговорюватимуть ширший спектр питань порівняно з Абу-Дабі. Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков.
Про що Україна, Росія та США говоритимуть у Женеві?
За словами російського чиновника, на зустрічі також порушать питання територій.
Пєсков окремо уточнив, що Володимир Мединський залишається головою делегації Росії на переговорах щодо України.
У раундах в Абу-Дабі він не брав участі, бо там нібито йшлося про питання безпеки.
Речник Путіна зазначив, що делегація Росії на майбутніх переговорах у Женеві буде розширена. Окрім Мединського, в них братимуть участь заступник глави МЗС Галузін, глава ГРУ Ігор Костюков та інші.
Кирило Дмитрієв теж братиме участь у переговорах у Женеві, але він працює окремим треком.
Пєсков наголосив, що російський диктатор перебуває у постійному контакті з переговорниками по Україні. Він дав делегації детальні інструкції перед вильотом на переговори до Женеви.
Що відомо про перебіг мирних переговорів?
- Володимир Зеленський назвав зміну голови російської делегації несподіванкою. На думку президента України, поставивши на чолі делегації "історика" Мединського, Кремль намагається затягнути час із ухваленням рішень. Український лідер висловив сподівання, що американці не дозволять росіянам гратися із собою.
- Як стверджують аналітики Інституту вивчення війни, Росія на переговорах у Женеві вимагатиме не лише територіальних поступок від України, а й зміни влади на проросійську.
- Знаковим моментом є те, що до російськохї делегації доєднався заступник Лаврова Михайло Галузін. Напередодні він заявив, що Росія нібито готова у день виборів в Україні припинити вогонь. Водночас перед цим Україна має перейти під тимчасове зовнішнє управління під егідою ООН. Мовляв, лише так можна забезпечити чесні вибори.