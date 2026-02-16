Президент України Володимир Зеленський окреслив головне, що дозволять президенту США зупинити російську агресію та наблизити завершення війни. Про це він заявив в інтерв'ю виданню Politico.

Які кроки пропонує Зеленський для завершення війни?

Першим і ключовим етапом Зеленський назвав надання Україні сильних гарантій безпеки з боку Сполучених Штатів без будь-яких домовленостей із Кремлем. За його словами, такі гарантії мають стати основою для стабільного миру та стримування подальшої агресії.

Другим кроком президент вважає запуск масштабного пакета з відбудови України. Він наголосив, що економічне відновлення є необхідною умовою для повернення країни до нормального мирного життя після війни.

Третім елементом плану має стати прямий ультиматум Москві щодо припинення бойових дій. Зеленський запропонував вимагати від російського диктатора зупинити наступ і перейти до тристоронніх переговорів за участі лідерів України, США та Росії.

У разі відмови Володимира Путіна від таких умов Зеленський закликав Вашингтон різко посилити підтримку України та запровадити тотальні санкції проти Росії. Зокрема, йдеться про повну блокаду енергетичного та ядерного секторів, а також персональний тиск на російські еліти та їхні родини.

Як просуваються мирні перемовини щодо завершення війни в Україні?