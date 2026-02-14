Президент висловив сподівання, що зустрічі у Женеві будуть справді результативними.
Про говорили Зеленський, Віткофф і Кушнер?
Зеленський обговорив з Віткоффом і Кушнером деякі напрацювання після зустрічей в Абу-Дабі.
Крім того, український лідер розповів про сьогоднішню зустріч із державним секретарем США Марко Рубіо.
Дуже цінуємо, що Америка завжди зберігає конструктив і готова допомагати із захистом життів. Дякую Президенту Трампу, його команді й народу Сполучених Штатів за підтримку,
– наголосив Зеленський.
Нагадаємо, що раніше президент прокоментував свою зустріч із Рубіо у Мюнхені. За словами політика, вони говорили про те, як допомогти Україні з ракетами для ППО. Окрім того, Зеленський висловив думку про необхідність зустріч на рівні лідерів задля вирішення найпроблемніших питань.
Що відомо про майбутні переговори у Женеві?
- 17 – 18 лютого в Женеві відбудеться третій раунд мирних переговорів за участі України, Росії та США.
- Росіяни змінили керівника своєї делегації. Її очолюватиме Володимир Мединський замість глави ГРУ Ігоря Костюкова, який представляв Москву на переговорах в Абу-Дабі. Зеленський назвав таку зміну "несподіванкою" і сигналом того, що окупанти готуються затягнути перемовини і ухвалення рішень.
- Президент вважає, що переговори між Україною, Росією та США зайшли у глухий кут через територіальні вимоги Кремля та відсутність гарантій безпеки для України.