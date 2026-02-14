Президент висловив сподівання, що зустрічі у Женеві будуть справді результативними.

Про говорили Зеленський, Віткофф і Кушнер?

Зеленський обговорив з Віткоффом і Кушнером деякі напрацювання після зустрічей в Абу-Дабі.

Крім того, український лідер розповів про сьогоднішню зустріч із державним секретарем США Марко Рубіо.

Дуже цінуємо, що Америка завжди зберігає конструктив і готова допомагати із захистом життів. Дякую Президенту Трампу, його команді й народу Сполучених Штатів за підтримку,

– наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що раніше президент прокоментував свою зустріч із Рубіо у Мюнхені. За словами політика, вони говорили про те, як допомогти Україні з ракетами для ППО. Окрім того, Зеленський висловив думку про необхідність зустріч на рівні лідерів задля вирішення найпроблемніших питань.

Що відомо про майбутні переговори у Женеві?