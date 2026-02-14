Станом на 19:20 зустріч Зеленського і Рубіо завершилася. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу у Мюнхені.

Що відомо про контакти Зеленського зі США у Мюнхені?

Наразі деталі розмови українського лідера і американського держсекретаря залишаються невідомими.

Нагадаємо, що напередодні Марко Рубіо розповідав журналістам про намір зустрітися із Зеленським. Тоді він ще прокоментував російські обстріли України у сильні морози. Американець заявив, що США наполегливо працюють над тим, аби страждання українського народу припинилися.

Володимир Зеленський під час пресконференції 14 лютого теж підтвердив, що планує переговори із Марко Рубіо. Після цього він проведе зідзвон зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Будемо робити все, щоб жодна зі сторін цього перемовного процесу не могла звинуватити Україну, що ми гальмуємо чи не підтримуємо закінчення війни,

– наголосив президент.

Які заяви щодо України зробив Рубіо у Мюнхені?