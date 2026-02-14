Про це президент розповів під час Мюнхенської безпекової конференції 14 лютого, передає 24 Канал.
Скільки українців та росіян у полоні?
Наразі у росіян знаходиться у полоні 7 тисяч українців. Натомість у нас – лише більше ніж 4 тисячі окупантів.
Тож Україна готова провести наступний обмін полоненими.
Ми готові провести обмін. Якщо вони будуть готові "всіх на всіх" – супер, якщо тисячу на тисячу – не чудово, але добре. Але навіть якщо вони готові 100 на 100 – будь-який крок для нас є позитивним рішенням,
– зазначив президент.
Нагадаємо, що останній обмін полоненими 157 на 157 пройшов 5 лютого. Серед тих, хто повернувся додому, є представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Повітряних сил, а також Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Із захисниками також повернулися цивільні.
Натомість у Росію відправилися "привілейовані" кадирівці і в'язні, які невдовзі знову підуть на фронт.
Інші заяви Зеленського
Зеленський розповів, що США запропонували гарантії безпеки для України на 15 років. Втім, президент вважає, що такі домовленості потрібні щонайменше на 30 років.
У Вашингтоні також хочуть підписати усі документи щодо миру одночасно, але Україна бажає спершу підписати саме безпекові гарантії.
Також прозвучала заява Зеленського про відновлення виробництва ракет "Фламінго". Минула виробнича лінія була знищена внаслідок ракетного удару Росії.