Про це президент заявив під час Мюнхенської безпекової конференції 14 лютого, передає 24 Канал.
Що сказав Зеленський про закінчення війни?
Відповідь про сподівання закінчити війну у 2026 прозвучала після питання журналіста щодо того, що президенту Франції Макрону залишився всього 1 рік на посаді.
Емманюель з нами. 1 рік – це ще тривалий проміжок часу. Сподіваюся, що ми зможемо завершити цю війну протягом року. Звичайно, багато чого залежить від лідера. Але не менш залежить і від суспільної підтримки. Я думаю, що населення Франції підтримує Україну і не підтримує Путіна,
– зазначив Зеленський.
Саме тому Україна сподівається на цю підтримку і вірить, що вона не буде зменшуватися.
Інші заяви Зеленського
США запропонували гарантії безпеки для України на 15 років. Але президент Зеленський зазначив, що такі домовленості потрібні щонайменше на 30 років.
Зеленський також говорив про переговори з Росією. Він назвав несподіванкою зміну очільника російської делегацій на перемовинах у Женеві. Це може свідчити про її намір відкласти ухвалення рішень.
Прозвучали також цифри полонених. За словами Зеленського, у росіян 7 тисяч українців, у нас – понад 4 тисячі окупантів. Україна готова провести новий обмін.