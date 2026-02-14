Про це Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами в Мюнхені, передає 24 Канал.

Дивіться також Безпека під питанням: в ISW розповіли, чи погодиться Росія на гарантії Україні у мирній угоді

Що сказав Зеленський про гарантії безпеки?

Україна хотіла б, щоб гарантії безпеки від партнерів діяли 30 чи 50 років. Однак це залежатиме від того, на що погодиться адміністрація Дональда Трампа.

Довгострокові гарантії безпеки з боку США також необхідні, щоб забезпечити стабільність і передбачуваність, зокрема й для майбутніх інвесторів. Україна хоче мати максимально ефективні гарантії. Проте остаточні параметри, за словами Зеленського, залежатимуть від позиції адміністрації США та Конгресу.

Українська сторона провела зустріч із сенаторами, щоб закликати їх збільшити час дії гарантій безпеки.

Наразі Україна намагається залишатися в переговорному контексті, зокрема з Європою. Саме від партнерів, які постійно підтримують Україну фінансово й гуманітарно, Київ очікує гарантії безпеки.

Ми будемо робити все, щоб жодна зі сторін переговорного процесу не могла звинуватити Україну, що ми гальмуємо, що ми не підтримуємо закінчення війни, що від нас щось залежить… Ми "дорослі" в цьому напрямку, і я вважаю, що робимо все, щоб не помилятися,

– сказав український президент.

Що ще сказав Зеленський в Мюнхені?