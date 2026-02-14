Росія, ймовірно, не прийме жодних реальних гарантій безпеки для України навіть у разі виконання її територіальних вимог. Такий висновок міститься у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Дивіться також Тристоронні переговори з Росією зайшли у глухий кут: Зеленський назвав причини
Чи може Росія підтримати угоду зі значущими гарантіями безпеки для України?
Аналітики зазначають, що послідовність домовленостей, на яких наполягає Кремль і які, за повідомленнями медіа, підтримують США, може призвести до втрати Україною стратегічно важливих територій без отримання належного захисту від майбутньої агресії Росії.
У ISW вважають, що Кремль системно намагається переконати адміністрацію президента США Дональд Трамп, що територіальне питання є "єдиною серйозною проблемою" мирних переговорів. Йдеться, зокрема, про претензії Росії на решту Донецької області та Південь України.
Водночас російська сторона намагається подати Україну як "непоступливу сторону", яка нібито відмовляється залишити стратегічні території, що російські війська не змогли захопити силою. Аналітики підкреслюють, що Україна раніше заявляла про готовність розглянути виведення своїх військ з частини Донецької області без юридичного визнання російського контролю – але виключно в обмін на реальні гарантії безпеки з боку Заходу.
У ISW вважають, що акцент Кремля на територіальних вимогах є спробою відвернути увагу від власної відмови погоджуватися на будь-які західні безпекові гарантії для України. На думку експертів, саме гарантії безпеки мають стати ключовою умовою будь-якої потенційної мирної угоди.
Як просуваються мирні переговори про завершення війни в Україні?
Володимир Зеленський розповів, що переговори між Україною, Росією та США зайшли у глухий кут через територіальні вимоги Кремля та відсутність гарантій безпеки для України. Зеленський підтримує ініціативу НАТО щодо постачання більше зброї Україні, але зазначає, що Путін все ще не поважає Європу.
У США планується новий раунд переговорів щодо завершення війни, Вашингтон буде майданчиком для зустрічі. Кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський в ефірі 24 Каналу пояснив, що не варто очікувати швидкого прориву, хоча можливі зрушення в певних питаннях.
Дональд Трамп заявив, що Росія нібито хоче укласти мирну угоду з Україною. Президент США зазначив, що Зеленському "доведеться діяти", щоб "не втратити чудову можливість".