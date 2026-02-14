Россия, вероятно, не примет никаких реальных гарантий безопасности для Украины даже в случае выполнения ее территориальных требований. Такой вывод содержится в отчете Института изучения войны (ISW).

Может ли Россия поддержать соглашение со значимыми гарантиями безопасности для Украины?

Аналитики отмечают, что последовательность договоренностей, на которых настаивает Кремль и которые, по сообщениям медиа, поддерживают США, может привести к потере Украиной стратегически важных территорий без получения надлежащей защиты от будущей агрессии России.

В ISW считают, что Кремль системно пытается убедить администрацию президента США Дональд Трамп, что территориальный вопрос является "единственной серьезной проблемой" мирных переговоров. Речь идет, частности, о претензиях России на остальную часть Донецкой области и Юг Украины.

В то же время российская сторона пытается подать Украину как "неуступчивую сторону", которая якобы отказывается оставить стратегические территории, которые российские войска не смогли захватить силой. Аналитики подчеркивают, что Украина ранее заявляла о готовности рассмотреть вывод своих войск из части Донецкой области без юридического признания российского контроля – но исключительно в обмен на реальные гарантии безопасности со стороны Запада.

В ISW считают, что акцент Кремля на территориальных требованиях является попыткой отвлечь внимание от собственного отказа соглашаться на любые западные гарантии безопасности для Украины. По мнению экспертов, именно гарантии безопасности должны стать ключевым условием любого потенциального мирного соглашения.

