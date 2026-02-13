Об этом Дональд Трамп заявил во время разговора с журналистами 13 февраля, передает Al Jazeera.

Что сказал Трамп по Украине и соглашения с Россией?

Дональд Трамп заявил, что Россия якобы хочет заключить мирное соглашение с Украиной. Поэтому, по словам главы Белого дома, Зеленскому "придется действовать".

Иначе он (Владимир Зеленский – 24 Канал) потеряет прекрасную возможность. Ему придется действовать,

– сказал Трамп.

Кстати, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус объяснил в эфире 24 Канала, что Дональду Трампу легче нажать на Владимира Зеленского, ведь Владимир Путин не идет на встречу и не планирует о чем-то договариваться. В частности, Трамп требует от Зеленского тот провел выборы в Украине, поскольку это может добавить ему политических баллов перед выборами в США в 2026 году.

Как Трамп усиливает давление на Украину по мирному соглашению?

NYT писало, что администрация Трампа усиливает давление на Украину, чтобы наша страна пошла на уступки России, ведь США стремятся завершить войну до лета. В свою очередь, Дональд Трамп неоднократно заявлял, что стремится получить политические дивиденды от возможного завершения войны.

Издание The Atlantic отмечало, что Дональд Трамп может выйти из переговоров по Украине, чтобы сосредоточиться на предвыборной кампании на промежуточных выборах в США. Американский лидер может решить, что дипломатический процесс стал для него политически проигрышными.