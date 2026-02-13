Общественный и политический деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус объяснил 24 Каналу, что сейчас все ожидают объявления выборов в Украине. Даже предполагают, что Трамп дал Зеленскому дедлайн до мая.

Почему США настаивают на выборах?

Сегодня Дональду Трампу легче нажать на Владимира Зеленского, ведь Владимир Путин не идет на встречу и не планирует о чем-то договариваться. Зато США могут пригрозить Украине тем, что не будут помогать с оружием. В контексте выборов риторика Трампа об окончании войны, прекращении убийств нравится американцам. Но он также убеждает в необходимости голосования в Украине.

Говоря о выборах в Украине, лидер США не понимает, что к этому процессу нужно привлечь как можно больше людей. Ведь будет больше мира, согласия, меньше сопротивления. Поэтому когда Трамп давит на Зеленского, чтобы тот проводил выборы, нужно доносить до американцев, что демократическое голосование в Украине сейчас невозможно.

На фронте сейчас 500 – 600 тысяч солдат, более 8 миллионов украинцев за рубежом, а сколько раненых людей, покалеченных, разбросанных по миру. Все они должны участвовать в выборах. Поэтому Трамп требует невозможного – выборов под дулом пистолета,

– подчеркнул Борис Пинкус.

Такой вариант напоминает диктатуру, а не демократию, ведь нельзя говорить о выборах или референдуме пока стороны не прекратили огонь.

Обратите внимание! Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко объяснил, что тема выборов активизировалась в США, потому что Вашингтону нужен новый элемент давления на Украину. Реальность заключается в том, что организовать голосование так быстро невозможно, немало украинцев за рубежом. Организация процесса является очень дорогой. Называют сумму около 10 миллиардов.

Самое важное – вопрос безопасности

Сложно говорить о выборах без прекращения огня. Посреди дня Россия запускает по Украине ракеты, под ударом может оказаться любая область. Владимир Зеленский это понимает, поэтому ведет себя дипломатично. Он говорит, что не против голосования, но нужно подумать о безопасности.

На стороне украинского президента вся Европа, а также Конгресс. Именно давление со стороны определенных конгрессменов не позволяет Трампу открыто угрожать Украине. Поэтому избирательная риторика возможна, но не прямые действия.

Вспомните, что Трамп дал приказ продолжать поставки ракет, систем противовоздушной обороны. Уже в феврале поступит оружие на сумму 850 миллионов долларов. Это деньги Европы, которые она дала Украине,

– рассказал Борис Пинкус.

Кроме этого ЕС утвердил помощь еще на 90 миллиардов долларов, поэтому средства будут, а Трамп это любит. Учитывая все это, лидер США отбывает внутреннее напряжение, оно не позволит ему давить на Владимира Зеленского, а рано или поздно поймет, что давить нужно на Путина. Для этого есть важнейший инструмент – санкции.

Что известно о возможных выборах в Украине?