Прежде всего в соответствии с Конституцией выборы объявляются Верховной Радой Украины за 100 дней до дня проведения. Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак назвал 24 Каналу проблемы, которые могут возникнуть потом.
Какие проблемы могут возникнуть?
Иван Ступак отметил, что прежде всего нужно определить, сколько людей находится в Украине, актуализировать списки избирателей. Есть немало внутренне перемещенных лиц, людей, которые выехали за пределы Украины, из-за войны потеряли документы и только в процессе восстановления. Часть украинцев остались на оккупированных территориях, пошла в армию и так далее.
В частности, крайне сложно будет организовать избирательные участки военным, чтобы предоставить им право проголосовать без отрыва от боевых действий, которые будут продолжаться.
Также есть вопрос о людях, которые находятся за рубежом. Даже в мирные времена были моменты, когда в отдельных странах наши граждане не успевали проголосовать. Не хватало пропускной способности избирательных участков в консульских учреждениях. Сейчас украинцев за границей еще больше. А два дня голосования не предусмотрено законодательством.
Закидывают вариант, что есть "Дія". Прежде всего она есть не у всех. Во-вторых, нет законодательства, которое бы регламентировало проведение выборов через "Дію". Везде есть проблемы. И при любых вариантах можно поставить результаты проведенных выборов под большой вопрос,
– подчеркнул экс-сотрудник СБУ.
По его словам, Россия точно использует это в своей пропаганде. Если им не понравится человек, который станет президентом Украины, то будет пытаться распространять ИПСО, не признает результатов и так далее.
Выборы в Украине: последние новости
Издание The Financial Times сообщает, что, по данным украинских и европейских чиновников, Владимир Зеленский может объявить план выборов и референдума 24 февраля. Отмечается, что в марте – апреле парламент внесет изменения в законы, чтобы сделать возможным выборы во время военного положения.
Владимир Зеленский отреагировал на публикацию FT. Он отметил, что "впервые слышит" о таком плане. Президент подчеркнул, что Украина готова на выборы при условии прекращения огня и предоставления нашей стране гарантий безопасности.
В ЦИК также прокомментировали статью FT. Заместитель председателя комиссии Сергей Дубовик заявил, что, по действующему законодательству, никакие избирательные процедуры или референдумы невозможны, пока действует военное положение.