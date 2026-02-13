Об этом говорится в публикации издания The Atlantic.
Почему Трамп может выйти из переговоров?
Решение о выходе из переговоров могут принять в ближайшие недели – когда внимание Дональда Трампа переключится на предвыборную кампанию.
По словам источников издания, американский лидер может решить, что дипломатический процесс стал для него политически проигрышными.
Тогда он (Трамп, – 24 Канал) может уйти, возложив вину за провал дипломатии на непреклонность одной или обеих враждующих сторон,
– говорится в материале.
Между тем президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию заявил, что Киев настойчиво пытался продемонстрировать свою готовность к компромиссу.
Тактика, которую мы выбрали, заключается в том, чтобы американцы не думали, что мы хотим продолжать войну,
– объяснил глава государства.
По его словам, Украина поддерживает любые инициативы США, которые могут ускорить процесс урегулирования, но одновременно сохраняет контроль над своей позицией и национальными интересами.
Аналитики отмечают, что возможный выход Трампа из переговорного процесса способен серьезно осложнить попытки завершить войну и добавить нестабильности на дипломатической арене. Теперь мирные переговоры рискуют стать инструментом внутренней политики США.
Когда могут состояться новые переговоры?
Новый раунд мирных переговоров по урегулированию войны в Украине может состояться уже на следующей неделе – в Майами или Абу-Даби. Владимир Зеленский сообщил, что Украина сразу подтвердила свое участие.
По словам президента, для Украины место встречи не имеет принципиального значения, ведь главное – это результат переговоров.
Между тем пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков сообщил, что следующий раунд переговоров состоится "уже скоро". В то же время Песков воздержался от подробностей и не прокомментировал возможное место проведения встречи.