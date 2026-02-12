Заявление Пескова цитирует российское агентство "Интерфакс".
Что в Кремле говорят о переговорах?
У Дмитрия Пескова спросили, есть ли у России понимание относительно места и даты проведения переговоров, ведь Украина согласилась провести встречу в Майами на следующей неделе.
Определенное понимание есть, мы будем вас информировать. Как мы и говорили, мы рассчитываем, что следующий раунд состоится уже скоро,
– ответил представитель Кремля.
В то же время Песков воздержался от подробностей и не прокомментировал возможное место проведения третьего раунда переговоров.
Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил, что США предложили провести встречу в Майами, Украина сразу подтвердила участие. По словам президента, для Украины место встречи не имеет принципиального значения, ведь главное – это результат переговоров.
Однако переговоров с Россией в Москве или Беларуси не будет – последняя является союзницей России и помогала осуществить нападение в 2022 году.
Как прошел предыдущий раунд?
4 – 5 февраля в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры Украины, России и США. Владимир Зеленский заявил, что Украина подтвердила свою позицию по Донбассу и отвергла идею свободной экономической зоны, вместо этого предложив модель "стоим, где стоим".
Согласно результатам встречи, делегации США, Украины и России обсудили методы внедрения перемирия и мониторинг прекращения военных действий.
Между тем министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что несмотря на активные мирные переговоры в Абу-Даби, стороны еще не приблизились к реальному миру в Украине.