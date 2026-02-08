Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.
Читайте также Трамп не проигрывает публично: политолог спрогнозировал, что будет с мирными переговорами летом
Какие вопросы остаются нерешенными?
Владимир Зеленский объяснил, что стороны до сих пор не нашли общего понимания по ЗАЭС.
Все стороны осознают, что вопрос станции должен решаться вместе с вопросами восстановления плотины, использования воды и в целом экосистемы этой территории,
– добавил глава государства.
Аналогичная ситуация наблюдается и с территориальным вопросом, в частности по Донецкой области.
Зеленский заявил, что Украина в очередной раз подтвердила свою позицию по Донбассу: модель прекращения огня по принципу "стоим, где стоим" президент назвал сейчас наиболее справедливой и надежной.
Хочу напомнить: в целом от идеи свободной экономической зоны ни Украина, ни Россия никогда не были в восторге. Россия хочет нашего выхода из Донецкой области, а мы говорили, что наиболее надежная позиция – "стоим, где стоим",
– объяснил он.
Сейчас американская сторона предлагает компромиссный, по ее мнению, вариант, и делегации обсуждали этот вопрос.
Россия хочет присоединить ЗАЭС к своей сети
Аналитики ISW заметили, что Россия пытается формализовать свою оккупацию Запорожской АЭС. В частности, 3 февраля исполняющий обязанности руководителя Верхне-Донского управления Ростехнадзора Андрей Тюрин посетил ЗАЭС. Там обсуждали так называемые главные вопросы эксплуатации и безопасности объекта.
Особое внимание оккупанты уделили лицензированию деятельности на станции. Как заявили в Ростехнадзоре, лицензию на эксплуатацию энергоблока №2 выдадут уже в течение марта 2026 года.
По словам ISW, усилия России по перезапуску ЗАЭС и подключению ее к российской энергосистеме приближаются к завершению