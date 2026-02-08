Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.
Які питання залишаються невирішеними?
Володимир Зеленський пояснив, що сторони досі не знайшли спільного розуміння щодо ЗАЕС.
Всі сторони усвідомлюють, що питання станції має вирішуватися разом з питаннями відновлення греблі, використання води і загалом екосистеми цієї території,
– додав глава держави.
Аналогічна ситуація спостерігається й з територіальним питанням, зокрема щодо Донеччини.
Зеленський заявив, що Україна вкотре підтвердила свою позицію щодо Донбасу: модель припинення вогню за принципом "стоїмо, де стоїмо" президент назвав нині найбільш справедливою та надійною.
Хочу нагадати: загалом від ідеї вільної економічної зони ні Україна, ні Росія ніколи не були в захваті. Росія хоче нашого виходу з Донеччини, а ми говорили, що найбільш надійна позиція – "стоїмо, де стоїмо",
– пояснив він.
Наразі американська сторона пропонує компромісний, на її думку, варіант, і делегації обговорювали це питання.
Росія хоче приєднати ЗАЕС до своєї мережі
Аналітики ISW помітили, що Росія намагається формалізувати свою окупацію Запорізької АЕС. Зокрема, 3 лютого виконувач обов'язків керівника Верхньо-Донського управління Ростехнагляду Андрій Тюрін відвідав ЗАЕС. Там обговорювали так звані головні питання експлуатації та безпеки об'єкта.
Особливу увагу окупанти приділили ліцензуванню діяльності на станції. Як заявили в Ростехнагляді, ліцензію на експлуатацію енергоблока №2 видадуть уже протягом березня 2026 року.
За словами ISW, зусилля Росії щодо перезапуску ЗАЕС та підключення її до російської енергосистеми наближаються до завершення