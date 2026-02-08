Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

Які питання залишаються невирішеними?

Володимир Зеленський пояснив, що сторони досі не знайшли спільного розуміння щодо ЗАЕС.

Всі сторони усвідомлюють, що питання станції має вирішуватися разом з питаннями відновлення греблі, використання води і загалом екосистеми цієї території,

– додав глава держави.

Аналогічна ситуація спостерігається й з територіальним питанням, зокрема щодо Донеччини.

Зеленський заявив, що Україна вкотре підтвердила свою позицію щодо Донбасу: модель припинення вогню за принципом "стоїмо, де стоїмо" президент назвав нині найбільш справедливою та надійною.

Хочу нагадати: загалом від ідеї вільної економічної зони ні Україна, ні Росія ніколи не були в захваті. Росія хоче нашого виходу з Донеччини, а ми говорили, що найбільш надійна позиція – "стоїмо, де стоїмо",

– пояснив він.

Наразі американська сторона пропонує компромісний, на її думку, варіант, і делегації обговорювали це питання.

Росія хоче приєднати ЗАЕС до своєї мережі