Заяву Пєскова цитує російське агентство "Интерфакс".

Читайте також Це реально: ексчлен парламенту НАТО сказав, за якої умови війна може завершитись до червня

Що в Кремлі кажуть про переговори?

У Дмитра Пєскова запитали, чи є у Росії розуміння щодо місця і дати проведення переговорів, адже Україна погодилася провести зустріч у Маямі наступного тижня.

Певне розуміння є, ми будемо вас інформувати. Як ми і говорили, ми розраховуємо, що наступний раунд відбудеться вже скоро,
– відповів речник Кремля.

Водночас Пєсков утримався від подробиць і не прокоментував можливе місце проведення третього раунду переговорів.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомив, що США запропонували провести зустріч в Маямі, Україна одразу підтвердила участь. За словами президента, для України місце зустрічі не має принципового значення, адже головне – це результат переговорів.

Однак переговорів з Росією у Москві або Білорусі не буде – остання є союзницею Росії та допомагала здійснити напад у 2022 році.

Як пройшов попередній раунд?

  • 4 – 5 лютого в Абу-Дабі відбулися тристоронні переговори України, Росії та США. Володимир Зеленський заявив, що Україна підтвердила свою позицію щодо Донбасу та відкинула ідею вільної економічної зони, натомість запропонувавши модель "стоїмо, де стоїмо".

  • Відповідно до результатів зустрічі, делегації США, України та Росії обговорили методи упровадження перемир'я та моніторинг припинення воєнних дій.

  • Тим часом міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що попри активні мирні переговори в Абу-Дабі, сторони ще не наблизились до реального миру в Україні.