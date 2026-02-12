Заяву Пєскова цитує російське агентство "Интерфакс".

Що в Кремлі кажуть про переговори?

У Дмитра Пєскова запитали, чи є у Росії розуміння щодо місця і дати проведення переговорів, адже Україна погодилася провести зустріч у Маямі наступного тижня.

Певне розуміння є, ми будемо вас інформувати. Як ми і говорили, ми розраховуємо, що наступний раунд відбудеться вже скоро,

– відповів речник Кремля.

Водночас Пєсков утримався від подробиць і не прокоментував можливе місце проведення третього раунду переговорів.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомив, що США запропонували провести зустріч в Маямі, Україна одразу підтвердила участь. За словами президента, для України місце зустрічі не має принципового значення, адже головне – це результат переговорів.

Однак переговорів з Росією у Москві або Білорусі не буде – остання є союзницею Росії та допомагала здійснити напад у 2022 році.

Як пройшов попередній раунд?