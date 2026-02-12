Заяву Пєскова цитує російське агентство "Интерфакс".
Що в Кремлі кажуть про переговори?
У Дмитра Пєскова запитали, чи є у Росії розуміння щодо місця і дати проведення переговорів, адже Україна погодилася провести зустріч у Маямі наступного тижня.
Певне розуміння є, ми будемо вас інформувати. Як ми і говорили, ми розраховуємо, що наступний раунд відбудеться вже скоро,
– відповів речник Кремля.
Водночас Пєсков утримався від подробиць і не прокоментував можливе місце проведення третього раунду переговорів.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомив, що США запропонували провести зустріч в Маямі, Україна одразу підтвердила участь. За словами президента, для України місце зустрічі не має принципового значення, адже головне – це результат переговорів.
Однак переговорів з Росією у Москві або Білорусі не буде – остання є союзницею Росії та допомагала здійснити напад у 2022 році.
Як пройшов попередній раунд?
4 – 5 лютого в Абу-Дабі відбулися тристоронні переговори України, Росії та США. Володимир Зеленський заявив, що Україна підтвердила свою позицію щодо Донбасу та відкинула ідею вільної економічної зони, натомість запропонувавши модель "стоїмо, де стоїмо".
Відповідно до результатів зустрічі, делегації США, України та Росії обговорили методи упровадження перемир'я та моніторинг припинення воєнних дій.
Тим часом міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що попри активні мирні переговори в Абу-Дабі, сторони ще не наблизились до реального миру в Україні.