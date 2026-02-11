Про це Володимир Зеленський розповів під час спілкування з журналістами.
Що Зеленський думає про ідею мирних переговорів у Москві?
Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговорів з Росією у Москві або Білорусі не буде.
Я чув кілька разів публічно, як російська сторона запрошувала. Щоправда, мені здається, що вони запрошували мене особисто. Я на це відреагував. Ми захищаємо нашу державу, і на нас напала Росія, і вони є агресором. Я не можу приїхати на перемовини з Путіним до Москви,
– зазначив Зеленський.
Він додав, що овдночас Україна готова підтримувати ідеї США, зустрічатися на будь-яких територіях, окрім Росії і Білорусі. Остання є союзницею Росії та допомагала здійснити напад у 2022 році.
Зеленський розповів, коли може відбутися наступна тристороння зустріч та що буде темою
Володимир Зеленський заявив, що новий раунд тристоронніх переговорів може відбутись у США у вівторок чи середу, тобто 17 або 18 лютого.
Серед тем, які планують обговорити – ініціатива США щодо створення вільної економічної зони як буфера на Сході України. Але, як зазначив Зеленський, і Київ, і Москва до такого варіанту ставляться скептично. Київ також проти того, аби віддавати Росії ту територію Донеччини, яку окупанти не захопили.