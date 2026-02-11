Про це президент України повідомив в інтерв'ю Bloomberg.

До теми Чи справді США тиснуть на Україну щодо виборів у травні: політолог вказав на цікаві нюанси

Що сказав Зеленський про питання територій?

Володимир Зеленський сказав, що на порядку денному переговорів, які можуть відбутися 17 чи 18 лютого, стоїть пропозиція США створити вільну економічну зону як буфер у східному регіоні Донбасу. Водночас, за словами українського лідера, цю пропозицію як Київ, так і Москва сприймають скептично.

Жодна зі сторін не в захваті від ідеї вільної економічної зони — ні росіяни, ні ми,

– сказав Зеленський, хоча не виключив можливість реалізації такої ідеї.

Глава держави зауважив, що Україна та Росія має різні погляди на це, але домовилися повернутися з баченням того, який це може мати вигляд, на наступну зустріч.

Журналісти пишуть, що посланці президента Дональда Трампа активізують зусилля, щоб покласти край повномасштабній російській агресії проти України, яка наближається до 4 річниці, а питання територій є ключовим каменем спотикання у цьому.

Володимир Зеленський додав, що війна в Україні може закінчитися протягом декількох місяців, якщо переговори будуть "проводитися в дусі доброї волі". Водночас Київ проти того, аби віддавати Росії ту територію Донеччини, яку окупанти не захопили, але підтримує ідею, щоб війська залишалися на місці вздовж лінії фронту.

"У дискусіях щодо того, хто контролює буферну зону, США повинні чітко висловити свою позицію. Якщо це наша територія – а це наша територія – то країна, якій вона належить, повинна нею керувати", – сказав Зеленський.

Наразі, як зауважив президент, сторони обговорюють план послідовності всіх дій, включно із підписанням документів. Володимир Зеленський висловив думку, що після наступної зустрічі має бути досягнуто порозуміння у цьому питанні.

До речі, доктор економічних наук та голова Advanter Group Андрій Длігач пояснив в етері 24 Каналу, що перемир'я на умовах Росії загрожує Україні. За словами експерта, Москва може скористатися цим для зняття санкцій та зміцнення свого військового потенціалу.