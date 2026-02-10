Доктор економічних наук та голова Advanter Group Андрій Длігач пояснив 24 Каналу, що прямі переговори України з Росією не мають підґрунтя, оскільки Москва не прагне миру.

Чому компроміс між Україною та Росією неможливий?

За результатами стратегічного моделювання світових сценаріїв, яке минулого тижня провели в Advanter Group, найбільш ймовірними є два варіанти розвитку подій: продовження війни або велика угода між Росією та США.

Переговори вести потрібно – щоб говорити про повернення полонених і показувати союзникам, насамперед США, що Україна прагне миру. Але реальні переговори можливі лише коли обидві сторони бажають припинення війни. Україна бажає, Росія – ні. Компромісу між Україною і Росією не може бути, бо російський інтерес – щоб не було України. Росія не зупиниться,

– підкреслив Длігач.

Будь-які проміжні компроміси, зокрема відмова від чотирьох областей, не відповідають інтересам Росії. Союзники помилково сприймають російські сигнали щодо переговорів як готовність до миру.

Навесні ситуація не покращиться – Росія розгорне масштабніший наступ і продовжить руйнувати українську інфраструктуру.

Чому перемир’я на умовах Росії несе більшу загрозу, ніж війна?

Влітку енергетичні проблеми повторяться через плановий ремонт атомних реакторів, а українська генерація не збільшиться.

Росія продовжуватиме тиск не лише на інфраструктуру, а й через кібервійну, політичні та дипломатичні канали, розбурхуючи українське суспільство, яке вже показало свою вразливість до взаємних звинувачень і внутрішніх конфліктів.

Вона буде вести цю тотальну війну в усіх царинах – так само розгортається ця війна в ЄС. Росія чекатиме виборів у Німеччині та Франції, приходу до влади проросійських сил у Словаччині, Чехії, Молдові, Румунії, Польщі та інших країнах. Тому для України важливо не мріяти про швидке закінчення війни, а й не здаватися,

– пояснив Длігач.

