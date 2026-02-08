Про це повідомляє Reuters. Журналісти поговорили з очільником МЗС Андрієм Сибігою в Києві.

Як просуваються мирні переговори?

За словами Сибіги, не вирішені найбільш чутливі питання. Вони потребують обговорень на рівні лідерів. Це, зокрема, питання Донбасу. Окрім цього, Україна хоче мати контроль над ЗАЕС.

Міністр закордонних справ України заявив, що лідери України та Росії повинні зустрітися особисто, щоб обговорити найскладніші питання, які залишилися в мирних переговорах, і що тільки президент США Дональд Трамп має повноваження досягти угоди,

– цитують Сибігу журналісти.

Reuters наголосив: Україна хоче прискорити зусилля з припинення війни. Для цього наша держава хоче "скористатися імпульсом, який надають переговори за посередництва США". Адже надалі "в гру вступлять інші фактори", як-от передвиборча кампанія до проміжних виборів до Конгресу США в листопаді.

Тобто для остаточної угоди з Росією потрібен Трамп.

Андрій Сибіга сказав, що потрібна консолідація або мобілізація мирних зусиль. Київ готовий прискорити процес.

Цікаво! В схожому ключі не так давно висловлювався Володимир Зеленський. Президент зустрівся з делегатами, які приїхали з Абу-Дабі. І сказав, що потрібно більше прогресу.

"Джерела повідомили Reuters у п'ятницю, що українські та американські посадовці обговорили графік, який включає проєкт угоди з Росією до березня та проведення референдуму щодо неї в Україні разом з виборами у травні", – нагадало медіа.

Експерти мають іншу думку