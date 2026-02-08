Об этом сообщает Reuters. Журналисты поговорили с главой МИД Андреем Сибигой в Киеве.

Как продвигаются мирные переговоры?

По словам Сибиги, не решены наиболее чувствительные вопросы. Они требуют обсуждений на уровне лидеров. Это, в частности, вопрос Донбасса. Кроме этого, Украина хочет иметь контроль над ЗАЭС.

Министр иностранных дел Украины заявил, что лидеры Украины и России должны встретиться лично, чтобы обсудить самые сложные вопросы, которые остались в мирных переговорах, и что только президент США Дональд Трамп имеет полномочия достичь соглашения,

– цитируют Сибигу журналисты.

Reuters подчеркнул: Украина хочет ускорить усилия по прекращению войны. Для этого наше государство хочет "воспользоваться импульсом, который предоставляют переговоры при посредничестве США". Ведь в дальнейшем "в игру вступят другие факторы", например предвыборная кампания к промежуточным выборам в Конгресс США в ноябре.

То есть для окончательного соглашения с Россией нужен Трамп.

Андрей Сибига сказал, что нужна консолидация или мобилизация мирных усилий. Киев готов ускорить процесс.

Интересно! В похожем ключе не так давно высказывался Владимир Зеленский. Президент встретился с делегатами, которые приехали из Абу-Даби. И сказал, что нужно больше прогресса.

"Источники сообщили Reuters в пятницу, что украинские и американские чиновники обсудили график, который включает проект соглашения с Россией до марта и проведение референдума по ней в Украине вместе с выборами в мае", – напомнило медиа.

