Заявления России свидетельствуют, что она против тех гарантий, которые будут защищать Украину от полной дипломатической или военной капитуляции. Об этом сообщил в своем отчете Институт изучения войны (ISW).

Какие гарантии поддержит Россия?

Аналитики напомнили, что 6 февраля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Кремль не принимает гарантий безопасности, которые предлагает Запад для Украины. По его словам, Москва поддержит "гарантии", о которых договорились в Стамбуле весной 2022 года.

Проект Стамбульского протокола 2022 года не обеспечивал основы для существенных гарантий безопасности и оставил бы Украину беззащитной перед возобновлением агрессии,

– отметили аналитики.

Проект Стамбульского протокола, по данным ISW, предусматривал, что Россия будет рассматриваться одним из "государств-гарантов" безопасности Украины. Также право вето на механизм реагирования в случае новой агрессии должны были получить Россия и Китай.

Украину же обязывали закрепить нейтралитет, придерживаться строгих ограничений численности армии, состава войска и отказаться от военной помощи союзников.

Заявление Лаврова, по мнению аналитиков, стало очередным сигналом, что Кремль рассматривает Стамбульский проект как основу для будущих мирных договоренностей. Также они свидетельствуют о нежелании России уступать свои требования к Украине и НАТО.

В ISW напомнили, что российский диктатор Владимир Путин и другие чиновники Кремля неоднократно отвергали любой мирный план. В частности, речь идет о 28-пунктном от США, предусматривающем компромиссы со стороны России относительно ее начальных военных целей.

