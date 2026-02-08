Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал политолог Максим Несвитайлов, отметив, что если бы у Москвы было желание финализировать войну, она бы это сделала уже, на выгодных для себя условиях. Однако не идет на такой шаг.

У США нет рычагов давления ни на Киев, ни на Москву

Если бы война завершилась завтра, то, как отметил политолог, за Россией остались бы оккупированные за ней территории. К тому же с нее постепенно начали бы снимать санкции, более того – она, как агрессор, не несла бы наказания. Однако даже на таких условиях Путин не идет на прекращение огня.

"Но пока россияне видят, что их террор работает из-за нехватки поддержки от наших западных партнеров, задержки поставок ракет к системам ПВО. Их энергетический террор дал свои плоды. Украинцы сейчас страдают, соответственно слабеет тыл. Это чувствует на себе и фронт", – объяснил Несвитайлов.

Политолог отметил, что конечно Россия испытывает экономические проблемы, но они касаются в основном рядовых граждан. А тот слой общества, который и до этого жил хорошо, сегодня тоже особых трудностей не испытывает. Более того, со слов Несвитайлова, в России выросло количество миллионеров. Он считает, что те люди, которые поняли, что на войне можно зарабатывать, заинтересованы, чтобы Россия продолжала ее.

"Вижу ли я хоть минимальное давление со стороны американцев? Незначительное вижу, иногда какой-то танкер задерживают. После этого выходят сторонники Трампа, говоря о его силе и что теперь экономика России посыплется. Но этого не происходит. Да и действительно сильных инструментов, рычагов давления на Украину в США также нет", – подчеркнул Несвитайлов.

Если США прекратят передавать Украине разведданные, то, с его слов, стоит понимать, что их объем составляет 30%. Сценарий, что американцы перестанут продавать нашему государству оружие, политолог считает сомнительным, ведь Соединенные Штаты зарабатывают на этом.

Чтобы ускорить завершение этой войны, стоит давить не на Украину и даже не на Россию, а это нужно делать в сторону Китая. Надо, чтобы для Китая эта война перестала быть выгодной. Тогда действительно появится шанс,

– убежден Несвитайлов.

Закончится ли война до лета?

Политолог указал на то, что он не видит сегодня реальных предпосылок, чтобы была возможность до лета 2026 года успеть завершить российско-украинскую войну. Если США и Европа не начнут давить на Китай, он прогнозирует, что прекращение огня может произойти не ранее 2027 года.

Китай экономически зависим от Европы и США. Более 70% его ВВП зависит от торговли с ними. Например, Украина зависима от торговли с Европой, а вот со Штатами – нет. У нас она с американцами минимальная, как и в России. Зато она абсолютно зависима сейчас от Китая,

– объяснил политолог.

Подытоживая, Максим Несвитайлов отметил, что если бы Европейский Союз вместе с Соединенными Штатами захотели надавить на Китай, то у них для этого были бы все возможности. Однако для этого нужно находиться в высшей точке взаимоотношений: в доверии и поддержке, а такой тесной дружбы между ними пока не наблюдается. Несвитайлов указывает на то, что причина этому – Дональд Трамп.

Тогда придется договариваться, но США с Китаем не смогут этого сделать. Как пояснил политолог, у них разные интересы. А вот Европа имеет шансы найти общий язык с Пекином, потому что ему нет смысла с ней воевать, между ними отсутствует геополитическое соперничество.

Такое окно возможностей постоянно находится открытым, поэтому политолог не исключает, что Европа может пойти на такой шаг хоть завтра. Однако, по его словам, важно начать действовать до того, как Китай решит реализовывать свой замысел по Тайваню.

