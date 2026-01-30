Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что было ожидаемо, что китайцы займутся модернизацией вражеских беспилотников. Он подчеркнул, что есть несколько вариантов, как это будет. Говорится об усовершенствовании управления, используя связь со спутником, mesh-связь или прямую связь с ретрансляторами.

Смотрите также Россия потеряла больше, чем признает: интервью авиаэксперта о проблемах Путина с ракетами и самолетами

"Это было дело времени, когда россияне вместе с китайцами введут такой вид управления. Мы к этому не подготовились", – высказался он.

Как защититься от новых российских дронов?

Роман Свитан подчеркнул, чтобы обезопасить тыл от атаки вражеских беспилотников нужно уплотнить фронтовую противовоздушную оборону. Сейчас в военном руководстве заговорили об этом. Цель – создать бесполетную зону вдоль линии фронта на глубину 30 – 50 километров.

Возможность такая есть, но нужно переводить все мобильные группы под руководство командиров корпусов,

– сказал он.

Кроме этого, важно, чтобы мобильные группы дополнительно были усилены переносными зенитно-ракетными комплексами и ЗРК малой дальности.

Полковник запаса ВСУ предположил, если усилить так линию фронта, то оккупантам будет сложно запускать по всей территории Украины свои усовершенствованные виды вооружения.

Если что-то проникнет внутрь страны, то это оружие можно будет перехватывать зенитно-ракетными комплексами, вертолетами и истребителями,

– отметил Роман Свитан.

Он подытожил, если наладить такую систему обороны, то она защитит от любых беспилотников, как бы Китай их не модернизировал. Но также стоит быть готовыми, что со временем россияне могут использовать и дроны с искусственным интеллектом.

Как Россия усиливает удары по Украине?