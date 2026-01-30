Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що було очікувано, що китайці займуться модернізацією ворожих безпілотників. Він підкреслив, що є кілька варіантів, як це буде. Мовиться про удосконалення управління, використовуючи зв'язок із супутником, mesh-зв'язок або прямий зв'язок із ретрансляторами.

"Це була справа часу, коли росіяни разом із китайцями запровадять такий вид управління. Ми до цього не підготувались", – висловився він.

Як захиститись від нових російських дронів?

Роман Світан підкреслив, щоб убезпечити тил від атаки ворожих безпілотників потрібно ущільнити фронтову протиповітряну оборону. Зараз у військовому керівництві заговорили про це. Мета – створити безпольотну зону вздовж лінії фронту на глибину 30 – 50 кілометрів.

Можливість така є, але потрібно переводити всі мобільні групи під керівництво командирів корпусів,

– сказав він.

Окрім цього, важливо, щоб мобільні групи додатково були підсилені переносними зенітно-ракетними комплексами та ЗРК малої дальності.

Полковник запасу ЗСУ припустив, якщо посилити так лінію фронту, то окупантам буде складно запускати по всій території України свої удосконалені види озброєння.

Якщо щось проникне всередину країни, то цю зброю можна буде перехоплювати зенітно-ракетними комплексами, гелікоптерами та винищувачами,

– зауважив Роман Світан.

Він підсумував, якщо налагодити таку систему оборони, то вона захистить від будь-яких безпілотників, як би Китай їх не модернізував. Але також варто бути готовими, що з часом росіяни можуть використовувати й дрони зі штучним інтелектом.

Як Росія посилює удари по Україні?