Про це Володимир Зеленський заявив під час вечірнього звернення від 28 січня.

До теми Росія обстріляла Україну ракетами 2026 року: експерт із безпеки пояснив, про що це свідчить

Що сказав Зеленський про підготовку ворога до удару по Україні?

Володимир Зеленський заявив, що інформацію про підготовку Росії до нового удару по Україні йому надала українська розвідка.

Треба, щоб зараз Америка, зараз Європа, зараз усі партнери розуміли, як це дискредитує дипломатичні розмови. Кожен із російських ударів,

– сказав президент.

Український лідер зауважив, що у час, коли є стільки дипломатичних зусиль, щоб завершити цю війну, коли й американці говорять із росіянами, і європейці намагаються, треба, щоб уся ця дипломатія мала реальну вагу для людей – реальне значення в ситуації зараз.

"Коли російські удари продовжуються, коли штурми тривають, людям складно відчувати, що дипломатія конструктивна й може дати результат. Треба думати всім, хто справді хоче миру, як забезпечити, щоб не до нових масованих атак росіяни готувались, а до закінчення війни", – зазначив Зеленський.

Він також підкреслив, що у світу є сила, щоб це забезпечити, нею тільки треба користуватися – заради миру.

Коли Росія востаннє масовано гатила по Україні?