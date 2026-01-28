Об этом Владимир Зеленский заявил во время вечернего обращения от 28 января.
К теме Россия обстреляла Украину ракетами 2026 года: эксперт по безопасности объяснил, о чем это свидетельствует
Что сказал Зеленский о подготовке врага к удару по Украине?
Владимир Зеленский заявил, что информацию о подготовке России к новому удару по Украине ему предоставила украинская разведка.
Надо, чтобы сейчас Америка, сейчас Европа, сейчас все партнеры понимали, как это дискредитирует дипломатические разговоры. Каждый из российских ударов,
– сказал президент.