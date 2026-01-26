Эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко в разговоре с 24 Каналом отметил, что сейчас ключевой вопрос – какой будет способность российского ВПК: будут ли эти новые ракеты передавать для снаряжения бомбардировщикам, или военно-промышленный комплекс сможет выйти на большее производство, чем нужно для нужд оперативного командования.

Как Россия может использовать снятие санкций с Беларуси?

Россия имеет возможность продолжать производство оружия и направлять его по целям в Украине. Страна-агрессор использует Беларусь для того, чтобы облегчить санкционное давление, под которым находится.

США сняли санкции с "Беларуськалия", это открыло доступ белорусским удобрениям к западным и американским рынкам. Эти удобрения будут продаваться за валюту и понятно, что она не будет оставаться в Беларуси, а будет идти дальше в Россию и помогать финансировать российский ВПК,

– пояснил Жовтенко.

Кроме того, Соединенные Штаты сняли санкции с белорусской авиакомпании "Белавиа". По словам эксперта по международной безопасности, это открывает России через Беларусь доступ не только к запчасти для самолетов гражданской авиации, но и к другим авиатехнологиям, которые могут быть двойного назначения.

Я не исключаю, что Россия будет использовать это снятие санкций с "Белавиа" для того, чтобы попытаться получить дополнительные компоненты, которые может применять в том числе при сборке крылатых и баллистических ракет воздушного и наземного базирования,

– озвучил Жовтенко.

Он отметил, что есть все основания для опасений, что российский ВПК получит дополнительный стимул для того, чтобы попытаться нарастить производство ракет. Используя белорусские каналы россияне смогут попробовать закупать необходимые комплектующие.

На фоне этого Жовтенко подытожил, что Украине стоит действовать наперед, начинать разговаривать с европейскими американскими партнерами, предупреждать их, что "Белавиа" может оказаться воротами, через которые в Россию могут попадать запчасти двойного назначения. Тем самым это будет помогать Кремлю продолжать войну.

