Так, вместо 76-летнего Александра Бобрышева компанию возглавил 37-летний Юрий Амбросимов, ранее отвечавший за финансы и экономику. Показательно, что эта ротация произошла менее чем через год после предыдущих кадровых изменений в 2024 году, пишет Defense Express.

В каких проблемах "захлебывается" один из крупнейших производителей самолетов России?

Это событие привлекает внимание прежде всего потому, что "Туполев" является производителем и разработчиком ключевых для России типов стратегической авиации – бомбардировщиков Ту-22М3, Ту-160 и Ту-95МС.

Кроме этого, компания выпускает пассажирские Ту-214, которые в России все чаще рассматривают как платформу двойного назначения – в частности после идей пропагандистов адаптировать их под носители крылатых ракет Х-101 и Х-22.

Основной производственной площадкой "Туполева" является Казанский авиационный завод. Именно там изготавливают Ту-214, собирают Ту-160М из советских заготовок в рамках программы так называемого "воссоздания", а также проводят модернизацию Ту-22М3 до версии Ту-22М3М.

Одной из главных причин смены руководства стали претензии со стороны министерства обороны России из-за срыва оборонных контрактов.

В мае 2025 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск военного ведомства и обязал "Туполев" выплатить 3 миллиардов рублей за невыполненные обязательства. Еще один иск на сумму около 0,9 миллиарда рублей был подан в июне 2024 года.

Вторая серьезная проблема – провал контрактов на поставку Ту-214, в частности для гражданских заказчиков. Это привело к новым судебным претензиям. В частности, компания "Татнефть" пытается взыскать с "Туполева" 6,2 миллиарда рублей за самолеты, которые так и не были поставлены.

Если сопоставить суммы судебных исков с реальной стоимостью авиатехники, становится понятно, что речь идет скорее о срыве отдельных работ, а не полноценного производства самолетов.

Для примера, один Ту-160М оценивается в 15 – 16 миллиардов рублей, а модернизация Ту-95МС стоит от 3,8 до 5,3 миллиардов рублей за самолет. То есть совокупные претензии минобороны России в размере почти 4 миллиарда рублей могут покрыть разве что ремонт одного борта.

В то же время проблемы значительно глубже.

В 2025 году стратегическая авиация Россия должна была получить четыре Ту-160М, собранные еще в 2022 – 2023 годах. Однако в начале 2026 года военным передали только два самолета, без объяснения причин задержки.

Программа модернизации Ту-22М3М также фактически провалена: за много лет было обновлено только два самолета, несмотря на заявления о планах модернизировать до 30 машин.

Не лучше ситуация и с Ту-214. В 2023 году планировали поставить три самолета – не передали ни одного. В 2024-м из десяти запланированных заказчикам поступил только один. Стоит учитывать, что производство Ту-214 на предприятии, где параллельно занимаются стратегическими бомбардировщиками, может выполнять роль финансовой "ширмы" для оборонных программ. Поэтому официальные цифры по выпуску этих лайнеров следует воспринимать с большой долей скепсиса.

В целом результаты в сегменте стратегической авиации свидетельствуют о серьезных технологических и производственных ограничениях российского ВПК. На этом фоне регулярные кадровые перестановки на ключевых предприятиях выглядят не решением проблем, а скорее попыткой замаскировать системный кризис отрасли.

В каком состоянии находится авиационная отрасль России?