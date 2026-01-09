Главной особенностью Су-47 были крылья с обратной стреловидностью – они наклонены вперед, а не назад, как у большинства самолетов, передает 24 Канал со ссылкой на 19FortyFive.

Почему Су-47 "Беркут" так и пустили в серийное производство?

Теоретически такая конструкция давала существенные преимущества:

очень высокую маневренность на дозвуковых скоростях;

лучшую управляемость на малых скоростях;

более короткий взлет и посадку, что было важно для авианосцев. Именно поэтому проект изначально интересовал Военно-морской флот СССР, который рассматривал Су-47 как возможный палубный истребитель.

Еще одной важной чертой был внутренний отсек для вооружения, что уменьшало сопротивление воздуха и частично соответствовало концепции стелс. Поэтому некоторые эксперты считали Су-47 шагом в сторону малозаметных истребителей.

Первый полет Су-47 совершил 25 сентября 1997 года. Самолет мог летать только благодаря компьютерной системе управления (fly-by-wire). Главная же беда – сами крылья: во время резких маневров они сильно скручивались, быстро изнашивались и могли разрушиться. Технологии и материалы того времени не позволяли полностью решить эту проблему.

Обратите внимание! Следует заметить, что американцы ранее провели похожий эксперимент. Самолет Grumman X-29, создан при участии NASA и DARPA, впервые полетел 14 декабря 1984 года. X-29 также имел крылья с обратной стреловидностью и был настолько нестабильным, что DARPA назвала его "самым аэродинамически нестабильным самолетом в истории".

На судьбу Су-47 повлияли сразу несколько факторов:

распад СССР в 1991 году – финансирование оборонных программ резко сократилось. Дорогие экспериментальные проекты потеряли поддержку.

изменение военных приоритетов – после холодной войны акцент сместился со сверхманевренности на малозаметность и универсальность.

слишком высокие риски – Су-47 был технологически сложным и дорогим, без гарантии серийного успеха. В итоге россияне построили лишь один летный прототип, который использовали как технологический демонстратор, а не боевой самолет.

Хотя Су-47 не пошел в серийное производство, он выполнил важную роль: на нем отрабатывали композитные материалы; тестировали новые алгоритмы fly-by-wire, исследовали внутренние отсеки вооружения. Эти наработки позже использовали при создании Су-57, который начали разрабатывать в конце 1990-х годов.

