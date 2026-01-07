Об этом в эфире 24 Канала рассказал главный редактор Defense Express Олег Катков, выразив надежду, что это средство будет испытано в реальных боевых условиях в Украине для сбивания российских дронов-камикадзе.
На что способен Kizilelma?
Дрон-истребитель Kizilelma дешевле в эксплуатации и может справиться с задачей, которая не требует ведения очень сложного воздушного боя. "Шахед" – тихоходная маломаневренная цель. Беспилотник Kizilelma уже сбивал цели в полноценном воздушном бою во время испытаний.
На эту разработку стоит обратить внимание. Ведь когда в Украине задумываются над тем, чем сбивать "Шахеды", то возникает в ответ другой прагматичный вопрос – зачем на истребителях человек и почему надо привязываться именно к вертолетной платформе с пилотом внутри?,
– озвучил Катков.
По словам главного редактора военного портала, турецкая компания Baykar сделала для Украины очень много, в частности в начале полномасштабной войны бесплатно передала нашей армии беспилотники Bayraktar. Учитывая это Катков не исключает, что в направлении дронов-истребителей Kizilelma для сбивания "Шахедов" будут определенные сдвиги. Он убежден, что это средство усилит украинскую ПВО.
К тому же, как подытожил главред, турки сами заинтересованы в том, чтобы тестировать свои разработки в реальных боевых условиях. Ведь потом, имея выводы таких испытаний, компания повышает себе шансы получать новые заказы на изготовление этого вооружения.
Как Украина усиливает ПВО?
- 1 января наше государство получило от партнеров два американских комплекса противовоздушной обороны Patriot. Министр обороны Денис Шмыгаль уточнил, что это стало возможным благодаря договоренностям украинской стороны с правительством Германии. Эти ЗРК предназначена для уничтожения самолетов, крылатых и баллистических ракет.
- В министерстве также заявили, что в период декабря – января удалось выйти на высокий средний показатель в поставке дронов-перехватчиков. Украинские военные получают ежесуточно более 1500 противошахедных беспилотников. Отдельным инструментом для усиления возможностей является маркетплейс оружия DOT-Chain Defence. Через него подразделения заказали и получили более 7 тысяч дронов-перехватчиков тактического уровня.