Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.

К теме Наряду с Украиной: какой город в мире впервые полностью защищен системами Patriot

Какие основные преимущества Patriot в защите украинских городов?

В Минобороны напомнили, что Patriot – зенитный ракетный комплекс производства США.

Это одна из самых совершенных систем ПВО в мире. Предназначен для уничтожения самолетов, крылатых и баллистических ракет. Patriot способен сбивать высокоскоростные и сложные цели, обеспечивая многослойную защиту для стратегических объектов и крупных городов,

– отметили в министерстве.

Министерство обороны назвало основные преимущества Patriot:

Универсальность. Комплекс уничтожает различные аэродинамические и баллистические цели, включая гиперзвуковые.

"Ракеты Patriot поражают гиперзвуковые ракеты "Циркон" и "Кинжал", которые развивают скорости до 11 000 и до 16 000 километров в час соответственно", – отметили в Минобороны.

Высокая эффективность. Сверхточный радар Patriot использует технологии, которые позволяют одновременно обнаруживать и сопровождать различные цели.

Ракеты комплекса Patriot (особенно версия PAC-3 MSE) имеют высокую точность, поражают цели прямым наведением, что важно для защиты от баллистических ракет,

– отметили в министерстве.

Многозадачность. Одна батарея Patriot одновременно обнаруживает до 100 целей, сопровождает до 8 целей.

Одна батарея Patriot одновременно обнаруживает до 100 целей, сопровождает до 8 целей. Автоматичность. Возможность работать в автоматическом режиме позволяет Patriot мгновенно реагировать на угрозы, что важно для перехвата гиперзвуковых ракет.

Возможность работать в автоматическом режиме позволяет Patriot мгновенно реагировать на угрозы, что важно для перехвата гиперзвуковых ракет. Дальность и высота. Patriot поражает воздушные цели на высоте до 24 километров и расстоянии до 160 километров, а также закрывают большие территории.

"Сейчас комплексы ПВО Patriot защищают украинские города и критическую инфраструктуру. Снижают потери от вражеских ударов крылатыми и баллистическими ракетами по энергетике и гражданских объектах", – резюмировали в Минобороны.

Кстати, военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал в эфире 24 Канала, что Украине все еще нужно больше комплексов ПВО для противодействия вражеской баллистике. Кроме того, по словам эксперта, необходимо увеличить производство дронов-перехватчиков.

Какую помощь по ПВО передавали партнеры Украине недавно?