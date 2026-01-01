Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Какие основные преимущества Patriot в защите украинских городов?
В Минобороны напомнили, что Patriot – зенитный ракетный комплекс производства США.
Это одна из самых совершенных систем ПВО в мире. Предназначен для уничтожения самолетов, крылатых и баллистических ракет. Patriot способен сбивать высокоскоростные и сложные цели, обеспечивая многослойную защиту для стратегических объектов и крупных городов,
– отметили в министерстве.
Министерство обороны назвало основные преимущества Patriot:
- Универсальность. Комплекс уничтожает различные аэродинамические и баллистические цели, включая гиперзвуковые.
"Ракеты Patriot поражают гиперзвуковые ракеты "Циркон" и "Кинжал", которые развивают скорости до 11 000 и до 16 000 километров в час соответственно", – отметили в Минобороны.
- Высокая эффективность. Сверхточный радар Patriot использует технологии, которые позволяют одновременно обнаруживать и сопровождать различные цели.
Ракеты комплекса Patriot (особенно версия PAC-3 MSE) имеют высокую точность, поражают цели прямым наведением, что важно для защиты от баллистических ракет,
– отметили в министерстве.
- Многозадачность. Одна батарея Patriot одновременно обнаруживает до 100 целей, сопровождает до 8 целей.
- Автоматичность. Возможность работать в автоматическом режиме позволяет Patriot мгновенно реагировать на угрозы, что важно для перехвата гиперзвуковых ракет.
- Дальность и высота. Patriot поражает воздушные цели на высоте до 24 километров и расстоянии до 160 километров, а также закрывают большие территории.
"Сейчас комплексы ПВО Patriot защищают украинские города и критическую инфраструктуру. Снижают потери от вражеских ударов крылатыми и баллистическими ракетами по энергетике и гражданских объектах", – резюмировали в Минобороны.
Кстати, военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал в эфире 24 Канала, что Украине все еще нужно больше комплексов ПВО для противодействия вражеской баллистике. Кроме того, по словам эксперта, необходимо увеличить производство дронов-перехватчиков.
Какую помощь по ПВО передавали партнеры Украине недавно?
В декабре 2025 года Германия передала Украине 2 системы ПВО Patriot и девятую систему IRIS-T. В 2026 году Берлин планирует предоставить Украине большое количество ракет AIM-9 Sidewinder.
В то же время Владимир Зеленский отмечал на нехватку определенных типов ракет для части систем противовоздушной обороны Украины. По словам президента, проблема касается не только противовоздушной обороны.