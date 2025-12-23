Об этом сообщил посол США в Польше Томас Роуз, передает 24 Канал со ссылкой на Polska Zbrojna.
Что известно о ПВО в Варшаве?
По словам Томаса Роуза, лидерство Варшавы в вопросе противовоздушной обороны – важный сигнал для союзников и потенциальных противников Польши. Посол отметил, что даже в США не внедрены системы IBCS (Integrated Battle Command System) полностью.
Справка: система IBCS собирает данные с различных радаров, формирует общую ситуацию в воздушном пространстве, чем помогает операторам реагировать на угрозы.
В то же время министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил о завершении первого этапа внедрения программы Wisła. Отмечается, что это многоуровневая система ПВО и ПРО, которую страна внедряет вместе с Соединенными Штатами.
Сегодня много говорим об угрозе со стороны дронов, но нельзя забывать о баллистических и маневровых ракетах, а также о воздушных целях, против которых мы должны быть готовы,
– отметил Косиняк-Камыш.
Готовится ли Европа к войне?
В ISW заявляют, что не стоит верить обещаниям России об отсутствии планов нападать на ЕС и НАТО. Аналитики утверждают, что Москва регулярно нарушает международные соглашения.
Ранее WSJ писало, что в Европе опасаются, что мирное соглашение на условиях России может спровоцировать более масштабную войну на континенте.
Кроме того, Урсула фон дер Ляйен после очередной встречи "Коалиции желающих" отметила, что ЕС будет сохранять единство в поддержке Украины и будет защищать Европу.