Европа считает, что соглашение, выгодное Москве, рискует спровоцировать более масштабную войну, которая может охватить весь континент. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Почему европейцы поддерживают Украину в войне?

В издании отмечают, что Россия находится в положении, что позволяет выйти из мирных переговоров со значительно расширенными производственными мощностями и с уверенностью в возможности перекроить границы силой. Кроме этого, страна-агрессор рассматривает НАТО как слабую организацию.

Для Европы, как и для Украины, плохое мирное соглашение, что оставляет Киев слабым и уязвимым, пока хуже, чем полное отсутствие соглашения,

– пишет WSJ.

Там отмечают, что администрация Дональда Трампа хочет, чтобы США и Европа достигли сближения с Москвой и "стратегической стабильности в отношениях с Россией". Белый дом заявляет, что это якобы снизит риск более масштабной войны. Представители администрации Трампа также видят потенциальные возможности для бизнеса с Россией.

Однако Европа и Украина противоположного мнения. Они видят в России долгосрочную угрозу и считают, что любое доверие должно быть заслужено и проверено, а до тех пор Москву необходимо сдерживать.

Недавний опрос 500 европейских специалистов по безопасности назвал прекращение огня, выгодное России в ее войне против Украины, одним из двух главных рисков для Европейского союза в следующем году. Тогда как другой риск – это гибридная война или война в "серой зоне", которую, по словам многих чиновников, Россия уже ведет против Европы.

В резюме опроса говорится, что сейчас безопасность ЕС находится под прямой угрозой мирного соглашения, которая закрепит территориальные приобретения для Москвы, вознаградит агрессию и подорвет долгосрочную жизнеспособность Украины как суверенного демократического государства.

"Русский мир" также будет сигнализировать о том, что ЕС не может формировать собственную среду безопасности или сдерживать будущие угрозы со стороны России.

Однако после двух дней переговоров в Берлине сейчас начинают вырисовываться контуры мирного соглашения, которое может успокоить опасения Украины и Европы. Штаты более твердо обязались обеспечить гарантии безопасности Украины со стороны Европы, а Трамп пообещал добиваться поддержки роли Вашингтона в Сенате США.

Однако самое большое препятствие на пути к включению Украины в мирное предложение США – контроль над территорией – остается нерешенным. Европейские лидеры присоединились к Украине, отклонив призыв Белого дома к Киеву вывести войска из хорошо укрепленного района, который он все еще контролирует на Донбассе, опасаясь, что такая уступка облегчит будущее российское вторжение.

Кроме этого, в четверг, 18 декабря, лидеры ЕС соберутся в Брюсселе, чтобы решить, следует ли использовать российские активы для финансирования кредита Украине в размере 105 миллиардов долларов, предназначенного для покрытия двух третей бюджета Киева и военных нужд на следующие два года.

Отмечается, что Трамп прекратил почти всю финансовую поддержку Украины со стороны США, поэтому решение европейских властей имеет решающее значение.

Яна Кобзова, старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям говорит, что если война затихнет, эти средства будут иметь решающее значение для восстановления разрушенной войной экономики и решения постконфликтных проблем страны.

Если же Путин отклонит соглашение и продолжит вторжение, эти деньги помогут укрепить Украину.

Какую угрозу для Европы представляет Россия?