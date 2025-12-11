Во время разговора с европейцами президент США советовал им, как вести себя с Владимиром Зеленским, передает 24 Канал со ссылкой Wall Street Journal.

Что Трамп советовал европейцам во время разговора?

Дональд Трамп призвал лидеров Европы давить на президента Украины, чтобы он, конце концов, согласился на условия мирного плана США.

Американский лидер описал этот разговор как такой, что происходил "в достаточно жёстких тонах". Политик отметил, что лидеры 3 европейских государств остаются его давними партнерами. Впрочем, по его словам, на этот раз диалог между ними оказался острым.

Он отметил, что во время переговоров возникли "небольшие споры по отдельным лицам".

Трамп заявил, что европейцы предложили ему личную встречу с участием Владимира Зеленского. Однако он пока не решил, поедет ли он.

Напомним, что Украина и ее европейские союзники уже прислали Вашингтону ответ на предыдущий мирный план.

В субботу, 13 декабря, в Париже состоится встреча представителей США, Украины и Европы. Стороны будут обсуждать мирные предложения.

Заметим, что Дональд Трамп решительно настроен достичь мирного соглашения между Россией и Украиной до конца года. По мнению Владимира Зеленский, США хотели бы иметь полное понимание состояния соглашения до Рождества.

В последнее время президент США усилил словесные нападения на украинского лидера. Он говорит, что разочарован Зеленским. Мол, тот, даже не читал американское мирное предложение. Кроме того, Трамп начал требовать проведения выборов в Украине.