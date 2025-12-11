Об этом в эфире 24 Канала констатировал политолог Олег Лесной, отметив, что Украина в этой ситуации должна апеллировать к международному праву, а остальные государства на это право просто закрыли глаза, используя сегодня право силы.
Почему озвученный "мирный план" мертворожденный?
Политолог объяснил, что для Украины такой сценарий в отношении Донецкой области неприемлем. Он отметил, что он не корейский, а российский.
"Получается, что мы должны уступать свою территорию, а россияне, если верить прессе, не должны отходить со своей стороны вглубь своей территории. Надо, чтобы каждый сделал несколько шагов назад. А в этом случае именно от нас ждут, чтобы мы отдали часть территории в перспективе. Поскольку если к России не будут применены принудительные меры, значит они будут применяться к нам", – озвучил Лесной.
Как отметил политолог, украинский президент уже не раз озвучивал, что подобные шаги по Донетчине противоречат Конституции Украины, международному праву. Лесной подчеркнул, что ни один политик в нашем государстве не сможет пойти на это.
Трамп считает, что это как с Путиным, Си Цзиньпином, Ким Чен Ыном, когда как те скажут, так народ и сделает, побежит отдавать территорию. У нас не так. Поэтому этот вариант мертворожденный. Они его называют корейским, чтобы он прилично звучал. Но эти действия в отношении Украины точно не являются таковыми,
– подытожил Лесной.
К сведению! Издание The Washington Post обнародовало актуальный вариант американского "мирного плана", в котором в частности предусматривается обмен территориями.
Последние заявления относительно "мирного плана" США:
Американский президент 9 декабря заявил, что уже подготовлена новая версия "мирного плана". Трамп призвал Зеленского с ней ознакомиться и отметил, что ряд представителей Украины якобы положительно отнесся к основным пукнтам документа.
Впоследствии украинский лидер озвучил, что завершилась работа по 20 пунктам "мирного плана", который был передан США после его совместной отработки с Европой и командой Трампа. Зеленский отметил, что это не окончательный план, а реакция украинской и европейской стороны.
Президент Украины высказался, что решение по обмену территориями, как то предлагает план США, должен принимать украинский народ и сделать это можно, например, путем голосования.