Про це в етері 24 Каналу констатував політолог Олег Лісний, наголосивши на тому, що Україна в цій ситуації має апелювати до міжнародного права, а решта держав на це право просто закрила очі, використовуючи сьогодні право сили.

Дивіться також Розривання країни по живому чи компроміс: що таке "корейський сценарій" завершення війни

Чому озвучений "мирний план" мертвонароджений?

Політолог пояснив, що для України такий сценарій стосовно Донецької області є неприйнятним. Він наголосив, що він не корейський, а російський.

"Виходить, що ми повинні поступатися своєю територією, а росіяни, якщо вірити пресі, не повинні відходити зі свого боку вглиб своєї території. Треба, щоб кожен зробив декілька кроків назад. А в цьому випадку саме від нас чекають, аби ми віддали частину території в перспективі. Оскільки якщо до Росії не будуть застосовані примусові заходи, значить вони застосовуватимуться до нас", – озвучив Лісний.

Як зазначив політолог, український президент вже не раз озвучував, що подібні кроки щодо Донеччини суперечать Конституції України, міжнародному праву. Лісний підкреслив, що жоден політик в нашій державі не зможе піти на це.

Трамп вважає, що це як з Путіним, Сі Цзіньпіном, Кім Чен Ином, коли як ті скажуть, так народ і зробить, побіжить віддавати територію. У нас не так. Тому цей варіант мертвонароджений. Вони його називають корейським, щоб він пристойно звучав. Але ці дії стосовно України точно не є такими,

– підсумував Лісний.

До відома! Видання The Washington Post оприлюднило актуальний варіант американського "мирного плану", в якому зокрема передбачається обмін територіями.

Останні заяви щодо "мирного плану" США: