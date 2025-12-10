24 Канал пояснює це простими словами.

Що таке корейський сценарій?

Під час Другої світової Корейський півострів належав Японії. У 1945 році США та СРСР домовились розділити його по 38-й паралелі. Згодом там провели вибори, на півночі постав прорадянський уряд, а на півдні – проамериканський.

Але в 1950-му, за підтримки Сталіна, Північна Корея напала на Південну. Почалася війна, яка тривала три роки. Фактично на боці Кім Ір Сена воювали комуністичний Китай і СРСР, а низка західних країн воювала за Лі Сін Мана. Це були не тільки США, але й Велика Британія, Канада, Туреччина, Австралія, Греція, Франція, Бельгія та інші. Тобто на Корейському півострові різні сторони обстоювали свої інтереси.

У 1951 році сторони зайшли в глухий кут, ніхто з них не міг здобути перевагу у війні. Попри перемовини, війна продовжилася.

Коли помер Сталін у 1953-му, нарешті почалися зміни. Спершу обмінялися хворими і полоненими, та угоду підписати не змогли – Лі Сін Ман хотів продовжувати війну.

Було домовлено, що з'явиться демілітаризована зона (ДМЗ) шириною в 4 кілометри – буфер між двома державами.



38 паралель і розділення Кореї / Rishabh Tatiraju

Подальші перемовини нічого не дали, і конфлікт продовжив тліти. Північна Корея постійно робить агресивні заяви, а час від часу стаються локальні сутички.

Зараз у ДМЗ живуть люди, там буяє дика природа і туди приїздять туристи. А ще – її пробують перетнути перебіжчики з обох боків, як це було з Берлінським муром.

Чому корейський сценарій війни для України небезпечний?

Світ уже не раз бачив подібний поділ: так було на Кіпрі та в Німеччині. І хоча такий крок видається логічним, мовляв, якщо не можете дійти згоди, то залишайтеся на своїх місцях, він чаїть у собі небезпеки.

Найперше – це не завершення війни. Це просто трикрапка і відсутність якого-небудь рішення. Бойові дії завершилися, але мир не настав. Тим часом у Кореї багато сімей так і померли, не дочекавшися повернення в рідні домівки.



Біженці – одне з найвідоміших фото Корейської війни / Фото Getty Images

Корейський сценарій для України ніби визнаватиме, що Росія прийшла надовго на окуповані території. І ставить під питання можливість їх повернення.

Якщо Росія говорить, що "першопричини війни" не вирішені, то і Україна вважає так само. Адже ворог напав на нашу державу ще 2014 року, і йому нічого за це не було. Залишити окуповані території у складі Росії – погодитися, що агресора не карають, а винагороджують.

З іншого боку, Південна Корея – одна з найрозвиненіших країн світу. Попри те, що в неї під боком агресор. Імовірно, саме це мав на увазі Зеленський, коли говорив, що корейський сценарій в Україні можливий. Та слід сказати, що такий розвиток можливий тільки за умов реформ і щедрої підтримки партнерів. І, звісно, гарантій безпеки.

Що казав Буданов про корейський сценарій?